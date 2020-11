Devisen: Eurokurs steigt wieder über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag deutlich zugelegt.



Am Mittag stieg der Kurs bis auf 1,1823 US-Dollar. Am Morgen war er noch bis auf 1,1759 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1766 (Dienstag: 1,1808) Dollar festgesetzt.

Der Euro hat damit die Kursverluste vom Vortag wieder wettgemacht. "Die Hoffnung auf eine wirksame Corona-Impfung dominiert nach wie vor den Devisenmarkt", kommentierte Esther Reichelt, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Allerdings befänden sich Europa, die USA und Großbritannien noch immer mitten in einer unkontrollierten Ansteckungswelle.

"Eine effektive Impfung im kommenden Jahr könnte vor diesem Hintergrund für viele Unternehmen und Arbeitnehmer schlicht zu spät kommen", so Reichelt. Noch sei unklar welche Regierung und Zentralbanken es am besten gelingt, auf die Entwicklung zu reagieren. EZB-Präsidentin Christine Lagarde, US-Notenbankchef Jerome Powell und Bank of England Governor Andrew Bailey werden sich am Nachmittag im Rahmen einer EZB-Konferenz äußern.

In den USA werden am Nachmittag außerdem Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zur Entwicklung der Verbraucherpreisen veröffentlicht.

Die türkische Lira hat am Donnerstag ihre Kurserholung nach einem Wechsel an der Spitze der Notenbank des Landes und mit der Aussicht auf steigende Zinsen fortgesetzt. Nachdem die Lira im frühen Handel zeitweise unter Druck geraten war, konnte sie am späten Vormittag an die Kursgewinne der Vortage anknüpfen. Seit Beginn der Woche legte der Kurs im Handel mit dem US-Dollar und dem Euro kräftig zu./jsl/jkr/fba