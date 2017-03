Devisen: Eurokurs steigt wieder über 1,06 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag wieder über 1,06 US-Dollar gestiegen.



Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0610 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. In der Nacht hatte er zeitweise noch bei 1,0573 Dollar notiert. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0551 (Mittwoch: 1,0556) Dollar festgesetzt.

Der Eurokurs knüpfte damit an seine Vortagesgewinne an. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte sich am Donnerstag etwas optimistischer als zuletzt gezeigt. Die Wachstumserwartungen für dieses und kommendes Jahr wurden ebenso angehoben wie die Inflationsprognosen.

Die am Nachmittag anstehenden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt dürften nach Einschätzung von Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen den Markt kaum bewegen. Die US-Arbeitsmarktdaten seien mittlerweile nur noch von geringer Relevanz für den Dollar. "Ein Beweis dafür war die bescheidene Marktreaktion auf den bombenstarken ADP-Beschäftigungsbericht am Mittwoch", schreibt Nguyen. Schließlich hätten die Marktteilnehmer eine Leitzinsanhebung in den USA schon eingepreist./jsl/tos/she