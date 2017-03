Devisen: Eurokurs steigt weiter - höchster Stand seit über vier Wochen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag an die Kursgewinne der vergangenen Woche angeknüpft.



Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0710 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als vier Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0606 (Donnerstag: 1,0551) Dollar festgesetzt.

Obwohl die Anleger an diesem Mittwoch fest mit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed rechnen, kann der Euro im Handel mit dem Dollar erneut zulegen. Marktbeobachter erklärten den starken Euro mit Insiderinformationen aus der EZB. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Freitag berichtet, dass im geldpolitischen Rat der EZB über eine mögliche Zinserhöhung vor dem Auslaufen des Anleihe-Kaufprogramms diskutiert worden war. Die Agentur berief sich auf mehrere EZB-Vertreter, ohne Namen zu nennen.

"Die EZB-Politik scheint ein immer überzeugenderes Argument für Europas Gemeinschaftswährung zu werden", kommentierte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Seiner Einschätzung nach erwarten viele Investoren eine Rückführung der Anleihekäufe noch in diesem Jahr. Außerdem würden Anleger trotz gegenteiliger Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi davon ausgehen, dass die erste Zinserhöhung in der Eurozone noch vor dem Ende der Anleihekäufe erfolgen werde./jkr/jha/