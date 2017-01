Devisen: Eurokurs steigt vorübergehend auf 1,05 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat seine kräftigen Vortagesverluste am Mittwoch wieder aufgeholt.



Nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung kletterte die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel zeitweise bis auf 1,05 US-Dollar und kostete zuletzt noch 1,0467 Dollar. Tags zuvor war der Euro mit 1,0340 Dollar noch auf den tiefsten Stand seit 2003 abgesackt. Die nun spürbare Dollar-Schwäche begründeten Marktteilnehmer bereits mit dem defensiven Agieren vieler Anleger vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0437 (Dienstag: 1,0385) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9581 (0,9629) Euro./ag/he