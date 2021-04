Devisen: Eurokurs steigt über 1,18 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im US-Handel über 1,18 Dollar gestiegen.



Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1805 US-Dollar gehandelt. Das Handelsvolumen ist niedriger als gewöhnlich, die wichtigsten europäischen Börsen öffnen erst am Dienstag wieder.

Im späten asiatischen Handel war der Euro noch bis auf 1,1741 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1746 (Mittwoch: 1,1725) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8514 (0,8529) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro am Donnerstag auf 0,85195 (0,85209) britische Pfund, 130,03 (129,91) japanische Yen und 1,1099 (1,1070) Schweizer Franken festgesetzt. Wegen des Feiertages wurden am Montag keine Referenzkurse veröffentlicht. Auch findet deshalb in London kein Goldhandel statt./he