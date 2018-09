Devisen: Eurokurs steigt über 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag zugelegt und ist über 1,16 US-Dollar gestiegen.



Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1608 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch gut einen halben US-Cent weniger gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1571 (Freitag: 1,1615) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8642 (0,8610) Euro.

Der Eurokurs profitierte zum Dollar laut Händlern von Meldungen, die auf Bewegung in den Verhandlungen über den Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union (EU) hindeuteten. Der EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, hält eine Einigung in den Austrittsgesprächen innerhalb von acht Wochen für "realistisch" und "möglich".

Eine Vereinbarung müsse bis Anfang November abgeschlossen werden, so Barnier auf einer Konferenz im slowenischen Bled. Es seien aber weiterhin mehrere Fragen ungeklärt. Ein Brexit ohne ein Abkommen würde auch die Eurozone hart treffen. Schließlich sind die Handelsverflechtungen zwischen dem Währungsraum und Großbritannien eng. Das britische Pfund hat von den Meldungen ebenfalls profitiert und legte zu allen wichtigen Währungen deutlich zu.

Wenig Reaktion zeigte der Kurs der schwedischen Krone auf das Ergebnis der Parlamentswahlen in Schweden. Entgegen den Meinungsumfragen war die rechtspopulistische Partei "Schwedendemokraten" nur auf Platz drei gelandet. Weil die beiden größten politischen Blöcke aber etwa gleich stark aus der Wahl hervorgegangen waren, zeichnet sich in Schweden eine schwierige Regierungsbildung ab. Dies war aber laut Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann erwartet worden und daher "marktirrelevant".

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89340 (0,89275) britische Pfund, 128,54 (128,74) japanische Yen und 1,1267 (1,1217) Schweizer Franken fest. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1196,60 (1198,90) Dollar festgesetzt./jsl/tos/men