Devisen: Eurokurs steigt über 1,11 US-Dollar - Pfund legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Dienstag über 1,11 US-Dollar gestiegen.



Börsianer verwiesen auf die Hoffnung auf Fortschritte im bislang festgefahrenen Brexit-Streit. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1112 US-Dollar. Am Vormittag hatte sie im Tief noch bei 1,1074 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1095 (Montag: 1,1087) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9013 (0,9020) Euro.

Das britische Pfund legte nach anfänglichen Verlusten gegenüber den meisten Hauptwährungen zu. Die Aussicht auf Neuwahlen stützte die britische Landeswährung. Großbritannien wird im Zuge des Brexit-Streits voraussichtlich im Dezember ein neues Parlament wählen. Die größte Oppositionspartei Labour gab ihren Widerstand gegen eine Neuwahl auf. Sie wollte noch an diesem Dienstag dem von Premier Boris Johnson eingebrachten Wahlgesetz zustimmen, wie Labour-Chef Jeremy Corbyn mitteilte. Damit scheint eine vorgezogene Parlamentswahl so gut wie sicher.

Unklare Mehrheitsverhältnisse im Parlament hatten bisher eine Lösung des festgefahrenen Brexit-Streits verhindert. Dieser droht zunehmend zu einer Belastung für die Wirtschaft zu werden.

Auch die Bank of England habe mittlerweile darauf hingewiesen, dass die anhaltende Brexit-Unsicherheit eine Belastung für die Wirtschaft sei, die zu einem niedrigeren Inflationspfad führen könnte, schrieb Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Mit jeder Verschiebung erhöhe sich somit die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Konjunktur- und Inflationsbild der britischen Notenbank eintrübt und sie im Zuge dessen in Erwägung ziehen müsse, die Zinsen zu senken.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86328 (0,86328) britische Pfund, 120,88 (120,69) japanische Yen und 1,1041 (1,1047) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1490 Dollar gehandelt. Das waren knapp 3 Dollar weniger als am Montag./la/jsl/he