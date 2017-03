Devisen: Eurokurs steigt leicht vor Fed-Entscheidungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed und dem Ausgang der Parlamentswahl in den Niederlanden etwas gestiegen.



Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0634 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch nahe 1,06 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,0622 (Dienstag: 1,0631) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9414 (0,9407) Euro.

Der Markt wartet auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Eine erneute Zinserhöhung in den USA gilt als sicher. Für die Wechselkursentwicklung entscheidend werden laut Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen daher Hinweise sein, mit wie vielen Zinserhöhungen in diesem Jahr zu rechnen sei. Sie erwarte jedoch nicht, dass die Fed die Zinsprognosen deutlich anheben wird, denn die Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung sei nach wie vor hoch.

Die am Nachmittag veröffentlichten Preisdaten aus den USA dürften die Fed in ihren Zinserhöhungsabsichten bestärken. Die Inflationsrate von 2,7 Prozent im Februar war die höchste seit März 2012. Die Zahlen waren aber von Volkswirten erwartet worden. Die Finanzmärkte dürften zudem das Ergebnis der an diesem Mittwoch stattfindenden Parlamentswahl in den Niederlanden beachten. Zwar ist die Anti-Europartei PVV von Geerth Wilders in der Parteienlandschaft weitgehend isoliert, was eine Regierungsbeteiligung sehr unwahrscheinlich macht. Beobachter werten die Wahl aber als Stimmungstest vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87073 (0,87563) britische Pfund, 121,77 (122,13) japanische Yen und 1,0715 (1,0726) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1198,80 (1204,60) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36 484,00 (36 466,00) Euro./jsl/tos/fbr