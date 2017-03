Devisen: Eurokurs steigt leicht vor Fed-Entscheidungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed und dem Ausgang der Parlamentswahl in den Niederlanden etwas gestiegen.



Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0623 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch nahe bei 1,06 Dollar gestanden hatten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0631 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt spielen geldpolitische Beschlüsse der Fed eine große Rolle, die am Abend veröffentlichen werden sollen. Eine erneute Zinserhöhung in den USA gilt als sicher. Für die weitere Entwicklung der Kurse am Devisenmarkt werden Hinweise aus der US-Notenbank entscheidend sein, mit wie vielen Zinserhöhungen in diesem Jahr zu rechnen ist, sagte Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Bisher liegt der Mittelwert der von den US-Notenbankern prognostizierten Zinserhöhungen für dieses Jahr bei drei Zinsschritten. Sollte sich die Prognose nach oben verschieben, rechnet Thu Lan Nguyen mit Auftrieb beim Dollar und im Gegenzug mit Kursverlusten beim Euro.

Der Kurs des britischen Pfund stand zuletzt bei 1,2189 US-Dollar und damit etwas höher als am Vorabend. Ein überraschender Rückgang der Arbeitslosenquote in Großbritannien auf 4,7 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit 1975 konnte dem Pfund am Vormittag keinen Auftrieb geben./jkr/zb