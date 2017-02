Devisen: Eurokurs steigt leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag leicht gestiegen.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,0598 US-Dollar gehandelt. In der Nacht war er noch kurzzeitig bis auf 1,0570 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0587 (Freitag: 1,0609) Dollar festgesetzt.

Die am Vormittag veröffentlichten Inflationszahlen aus Frankreich und Italien gaben dem Devisenmarkt keine klare Richtung vor. So fiel die Inflationsrate in Frankreich im Februar überraschend auf 1,4 Prozent zurück, während sie in Italien überraschend deutlich auf 1,6 Prozent zulegte. Mit Spannung erwartet werden jetzt die am Donnerstag anstehenden Zahlen für die gesamte Eurozone.

Im Blick der Märkte steht jedoch zunächst die in der Nacht zum Mittwoch anstehende Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress. Die Finanzmärkte erhoffen sich vor allem Details zur geplanten Steuerreform und zusätzlichen Investionsausgaben.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Montag angekündigt, dass Trump in seiner Rede vor dem Kongress weitere Informationen zur Steuerreform bekanntgeben wird. "Das ist das Thema, auf welches der Markt wartet", schreibt Commerzbank-Devisenexperte Lutz Karpowitz. Den Mark interessiere derzeit kaum etwas anderes. Große Hoffnung macht sich Karpowitz allerdings nicht: "Irgendwie habe ich nur das Gefühl, dass wir auch am Mittwochmorgen nicht wirklich schlauer sein werden. Außer, dass wir natürlich erfahren werden, dass die Steuerreform 'großartig' wird."/jsl/jkr/das