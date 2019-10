Devisen: Eurokurs steigt etwas vor US-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed gestiegen.



Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1122 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1106 (Dienstag: 1,1095) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9004 (0,9013) Euro.

Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank haben Anleger eine abwartende Haltung eingenommen. Die Mehrzahl der Beobachter erwartet eine weitere Zinssenkung, es wäre die dritte in diesem Jahr. Analysten fragen sich bereits, wie es danach weitergeht: Ob sich die Fed Forderungen von US-Präsident Donald Trump beugt und ihre Geldpolitik weiter lockert. Möglicherweise wird jedoch ein vorläufiges Ende der Zinssenkungen signalisiert werden. Dies würde den Dollar tendenziell stützen. Schließlich ist in den USA die Wirtschaft auch im dritten Quartal mit solidem Tempo gewachsen.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone gaben dem Markt keine klare Richtung. Im Vormittagshandel wurde ein ganzer Reigen an Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Wachstumsdaten aus Frankreich fielen besser aus als erwartet. Dagegen enttäuschte die von der EU-Kommission ermittelte Wirtschaftsstimmung für den Euroraum mit einem erneuten Rückgang. Der deutsche Arbeitsmarkt entwickelt sich trotz einer geringeren Dynamik weiter solide.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86200 (0,86328) britische Pfund, 120,99 (120,88) japanische Yen und 1,1032 (1,1041) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1494 Dollar gehandelt. Das waren gut 6 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jkr/fba