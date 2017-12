Devisen: Eurokurs steigt etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag leicht zugelegt.



Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1919 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als in der vergangenen Nacht, als der Kurs noch unter 1,19 Dollar lag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1849 Dollar festgesetzt.

Nachdem der Euro am Morgen auf ein Tageshoch bei 1,1940 Dollar gestiegen war, konnten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten nicht für neuen Auftrieb sorgen. In der Eurozone hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager im Verarbeitenden Gewerbe im November etwas stärker als erwartet aufgehellt und erreichte den besten Wert seit 17 Jahren. Die Daten reihen sich ein in eine Serie robuster Wirtschaftsdaten aus dem Währungsraum und lieferten neue Hinweise auf ein solides Wachstum.

Marktbeobachter sprachen außerdem von einer Dollar-Schwäche, die im Gegenzug für Auftrieb beim Euro sorgte. Derzeit stehen Pläne für eine Steuerreform in den USA besonders im Fokus der Finanzmärkte. Zuletzt hatte der US-Senat in der Nacht zum Freitag überraschend seine Abstimmung über die republikanische Steuerreform verschoben. Die Republikaner haben offenbar größere Schwierigkeiten, das Gesetz zur Steuerreform abstimmungsreif und mehrheitsfähig zu bekommen./jkr/bgf/oca