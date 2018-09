Devisen: Eurokurs steigt deutlich über 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag die Kursgewinne vom Wochenauftakt ausgebaut.



Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,1632 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch unter 1,16 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1571 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt zeigte sich am Morgen eine breitangelegte Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Außerdem profitierte die Gemeinschaftswährung nach Einschätzung von Marktbeobachtern weiter von Aussagen des EU-Chefunterhändlers für den Brexit, Michel Barnier, vom Vortag. Dieser hatte eine Einigung bei den Austrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in Aussicht gestellt. Mit einer Einigung könnte ein ungeregelter Brexit mit negativen Folgen für die Wirtschaft der Eurozone vermieden werden.

Devisenexperte Wolfgang Kiener von der BayernLB erklärte den steigenden Euro außerdem mit den jüngsten Haushaltsplänen in Italien. Italiens Finanzminister hatte bekräftigt, dass der Haushaltsentwurf für 2019 eine rückläufige Staatsschuldenquote vorsehe. Am Markt für europäische Staatsanleihen gingen die Renditen für italienische Papiere am Vormittag gegen den allgemeinen Trend weiter zurück.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen. Am späten Vormittag steht der Konjunkturindikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf dem Programm./jkr/fba