Devisen: Eurokurs steigt vor US-Zinsentscheid - Kein Defizitverfahren gegen Rom

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank deutlich angezogen.



Am Nachmittag kletterte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1439 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,1405 (Dienstag: 1,1377) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8768 (0,8790) Euro.

Gestützt wurde der Euro durch positive Nachrichten aus Italien. Die EU-Kommission verzichtet auf ein Defizitverfahren gegen Rom im Haushaltsstreit, wie EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Mittag mitteilte. Italien hat der Kommission Zugeständnisse gemacht. Am Morgen waren bereits dahingehende Berichte öffentlich geworden. Die Zuflüsse in den italienischen Anleihemarkt stützen auch den Euro.

Am Abend richten sich die Blicke auf die Zinsentscheidung der Notenbank Fed in den USA. Unter Analysten gilt eine vierte Zinsanhebung in diesem Jahr als wahrscheinlich. Es wäre die insgesamt neunte seit Beginn der Zinsstraffung Ende 2015. US-Präsident Donald Trump hatte die Fed zuletzt wiederholt vor einer Zinsanhebung gewarnt. Er befürchtet, dass höhere Zinsen die konjunkturelle Boomphase in den USA abwürgen könnten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90318 (0,89715) britische Pfund, 128,11 (127,86) japanische Yen und 1,1328 (1,1281) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1254,99 Dollar gehandelt. Das waren 0,45 Dollar mehr als am Dienstag./elm/jsl/mis