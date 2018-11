Devisen: Eurokurs steigt im US-Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Donnerstag im US-Handel gestiegen.



Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1353 US-Dollar gehandelt. Nach Rücktritten mehrerer britischer Regierungsmitglieder war der Kurs zuvor bis auf 1,1271 Dollar gesunken. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs später auf 1,1305 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8846 (0,8853) Euro./ck/he