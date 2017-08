Devisen: Eurokurs steigt nach Draghi-Rede auf höchsten Stand seit Januar 2015

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist nach einer Rede von EZB-Präsident Mario Draghi auf den höchsten Stand seit 2 1/2 Jahren gestiegen.



Die europäische Gemeinschaftswährung kletterte am Freitagabend europäischer Sommerzeit in der Spitze bis auf 1,1941 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit Januar 2015. Vor der Rede hatte der Euro noch knapp unter 1,19 Dollar notiert und am Nachmittag noch zeitweise unter 1,18 Dollar.

Zur aktuellen Geldpolitik und auch zum Wechselkurs des Euro äußerte sich Draghi zwar nicht. Einige Beobachter hatten jedoch erwartet, dass er sich kritisch zum starken Eurokurs äußern könnte. Da entsprechende Aussagen ausblieben, legte der Eurokurs zu. Seine Warnungen vor einer Rückkehr zum Protektionismus waren wenig überraschend.

Bereits nach einer Rede am Nachmittag der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen war der Dollar merklich unter Druck geraten. Wie auch Draghi hatte Yellen sich auf der Zentralbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole nicht zur aktuellen Geldpolitik geäußert. Sie machte lediglich Aussagen zur Regulierung der Finanzmärkte. Einige Anleger hatten offenbar auf Signale für weitere Leitzinsanhebungen spekuliert. Nachdem diese ausblieben, geriet der Dollar zu allen wichtigen Währung unter Druck./jsl/he