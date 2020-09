Devisen: Eurokurs stabilisiert sich nach Verlusten der Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nach deutlichen Kursverlusten in der Vorwoche stabilisiert.



Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1659 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Am Freitag war der Euro noch bis auf 1,1612 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit etwa zwei Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1634 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Gestützt wurde der Euro durch eine freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten mit zum Teil kräftigen Kursgewinnen.

Am Nachmittag dürften Anleger Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Blick haben. Auf dem Programm steht eine Anhörung der Notenbankerin vor dem EU-Parlament. Nach Einschätzung von Experten der Commerzbank dürfte sie den zuletzt "insgesamt taubenhaften Ton" von zahlreichen Ratsmitliedern der EZB wiederholen.

Erneut auf Talfahrt ging es mit der türkischen Lira, die im Handel mit dem US-Dollar und dem Euro neue Rekordtiefs erreichte. Marktbeobachter erklärten den aktuellen Kursrutsch der türkischen Währung mit geopolitischen Risiken durch die jüngste Eskalation in der Konfliktregion Berg-Karabach zwischen den Nachbarländern Armenien und Aserbaidschan. Zwischen beiden Staaten herrscht mittlerweile der Kriegszustand, wobei die Türkei als Schutzmacht des islamisch geprägten Aserbaidschan gilt./jkr/ssc/jha/