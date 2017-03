Devisen: Eurokurs stabilisiert sich - Südafrikanischer Rand unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag nach seinen Vortagsverlusten im frühen Handel stabilisiert.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0675 US-Dollar gehandelt. Er lag damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0737 (Mittwoch: 1,0748) US-Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag hatten die in Deutschland und Spanien im März stärker als erwartet gefallene Inflationsrate den Eurokurs belastet. An diesem Freitag werden die Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Auch hier wird ein Rückgang prognostiziert. Der Druck auf die EZB, über einen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik nachzudenken, wird also geringer.

Deutlich unter Druck geriet in der Nacht der südafrikanische Rand. Südafrikas Präsident Jacob Zuma hat Medienberichten zufolge neun Minister aus seinem Kabinett entlassen - darunter den beliebten Finanzminister Pravin Gordhan. Gordhan galt bei vielen Investoren als Garant der Stabilität für die Wirtschaft des Landes./jsl/fbr