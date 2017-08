Devisen: Eurokurs sinkt weiter - deutlich unter 1,19 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter leicht gesunken.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1874 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Bis zum Dienstag war der Euro noch stark gestiegen und hatte bei 1,2070 Dollar den höchsten Stand seit Anfang 2015 erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1916 Dollar festgesetzt.

"Selbst der Anstieg der deutschen Verbraucherpreise und die Aussicht auf eine höhere Inflation in der Eurozone konnten die Einheitswährung nicht stützen", kommentierte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Handel. Beides deutet darauf hin, dass die EZB ihre Geldpolitik etwas straffen und mit dem Schließen der Geldschleusen beginnen könnte.

Die Daten zur Preisentwicklung im Euroraum werden am späten Vormittag veröffentlicht. Generell stehen im Tagesverlauf zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Die geopolitischen Risiken durch die jüngste Zuspitzung der Nordkorea-Krise treten dagegen etwas in den Hintergrund./jkr/stb