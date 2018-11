Devisen: Eurokurs sinkt wegen neuer Italien-Sorgen unter 1,14 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Dienstag wegen neuer Verunsicherung um Italien wieder unter die Marke von 1,14 US-Dollar gefallen.



In New York wurde die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1367 US-Dollar gehandelt. Stunden zuvor waren es in der Spitze noch 1,1472 Dollar gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1421 (Montag: 1,1427) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8756 (0,8751) Euro gekostet.

Nach ausländischen Anlegern scheinen auch italienische Privatanleger misstrauischer gegenüber der Haushaltspolitik ihrer Regierung zu werden. Die Nachfrage nach der als "Patriotenanleihe" bekannten italienischen Staatsanleihe namens "BTP Italia" fiel bisher schwach aus. Der Verkaufsprozess läuft von Montag bis Donnerstag. Diese speziellen Anleihen richten sich besonders an private Haushalte.

Die populistische Regierung in Rom will mit der Geldaufnahme durch diese Anleihen auch den Rückzug von ausländischen Investoren kompensieren. Der Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny, warnte Italien zudem vor dem Ende der Nettoanleihekäufe durch die EZB zum Jahresende. Schließlich ist die Notenbank derzeit der größte Käufer von italienischen Staatsanleihen.

Der italienische Vize-Premierminister und Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, machte dagegen die Ablehnung des Haushalts 2019 durch die EU-Kommission für die schwierige Lage am italienischen Anleihemarkt verantwortlich. Die EU habe sich wie eine Wand gegen Italien gestellt, sagte Di Maio. Allerdings verwiesen Händler auch auf die heftigen Spannungen innerhalb der italienischen Regierungskoalition./jsl/jkr/tih/he