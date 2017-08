Devisen: Eurokurs sinkt unter 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag unter 1,18 US-Dollar gefallen.



Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1777 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als am Morgen. Am Markt wurden die Verluste mit einer allgemeinen Dollar-Stärke begründet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1797 (Freitag: 1,1765) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8477 (0,8500) Euro.

Konjunkturdaten sendeten keine entscheidenden Impulse. Schwache Daten zur Industrieproduktion im Euroraum im Juni wurden von Analysten durch den robusten Anstieg über das gesamte zweite Quartal hinweg relativiert.

Gegenüber dem US-Dollar tendierten unter den großen Währungen insbesondere auch der Schweizer Franken und der japanische Yen schwächer. Zurückgeführt wurde dies auf die allgemein bessere Marktstimmung, denn beide Währungen gelten als sichere Häfen in schwierigen Zeiten. Deutlich wurde dies auch an den Aktienbörsen, die überwiegend deutlich zulegten. Ausschlaggebend waren etwas geringere Sorgen wegen des politischen Konflikts zwischen den USA und Nordkorea.

Deutliche Bewegung gab es beim philippinischen Peso, der im Tagesverlauf mehr als ein halbes Prozent verlor und auf den niedrigsten Stand seit 2006 fiel. Ein Sprecher des international umstrittenen Präsidenten Rodrigo Duterte führte die Peso-Schwäche auf die Spannungen rund um Nordkorea zurück. Allerdings ist die Währung bereits seit geraumer Zeit unter Druck und hat seit Dutertes Wahl ins Präsidentenamt im Mai 2016 knapp ein Zehntel verloren.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro am Montag auf 0,90935 (0,90645) britische Pfund, 129,28 (128,41) japanische Yen und 1,1422 (1,1320) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1282,30 (1286,10) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 35 022,00 (35 234,00) Euro./tos/jkr/he