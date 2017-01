Devisen: Eurokurs sinkt leicht - weiter über 1,07 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gesunken, hat sich aber weiter über 1,07 US-Dollar gehalten.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0716 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0748 (Montag: 1,0715) Dollar festgelegt.

Im weiteren Handelsverlauf werden wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone stärker in den Fokus rücken. Am Vormittag steht das Ifo-Geschäftsklima für Januar auf dem Programm. Volkswirte rechnen mit einem weiteren Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers. "Die deutschen Unternehmer dürften weiterhin bester Stimmung sein", kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank./jkr/fbr