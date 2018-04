Devisen: Eurokurs sinkt deutlich unter 1,22 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch deutlich nachgegeben.



Im New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,2177 US-Dollar und damit nur knapp über ihrem Tagestief, welches gleichzeitig den niedrigsten Stand seit Anfang März bedeutete. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2185 (Dienstag: 1,2213) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8207 (0,8188) Euro gekostet.

Der Euro litt unter einer breit angelegten Dollar-Stärke. Zudem wartet der Markt auf die geldpolitischen Entscheidungen der EZB an diesem Donnerstag. Beobachter erwarten allerdings noch keine neuen Entscheidungen, wie es mit dem Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik weiter geht./gl/he