Devisen: Eurokurs sinkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag gesunken und weiter unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0666 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0700 (Mittwoch: 1,0743) Dollar festgelegt.

Händler sprachen von einer allgemeinen Dollar-Stärke während anderer wichtige Währungen wie auch der japanische Yen und das britische Pfund unter Druck standen. Große Bedeutung wird einem Treffen der britischen Premierministerin Theresa May mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump beigemessen, das im Verlauf des Tages stattfinden soll. Bei der Zusammenkunft dürfte es vor allem um die Frage eines künftigen Handelsabkommens beider Länder gehen.

Im weiteren Handelsverlauf rücken außerdem Konjunkturdaten stärker in den Fokus. Vor allem die erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum in den USA in den Monaten Oktober bis Dezember könnte am Nachmittag für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen./jkr/stb