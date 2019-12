Devisen: Eurokurs schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitag im späten Devisenhandel in den USA noch etwas nachgegeben.



Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1072 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft hatte sie noch bei 1,1085 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1097 (Donnerstag: 1,1117) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9011 (0,8995) Euro.

Etwas belastet wurde der Euro von robusten Konjunkturdaten aus den USA. So sind die Einkommen der privaten Haushalte im November stärker gestiegen als erwartet. Die Konsumausgaben präsentierten sich robust. Insgesamt verlief der Handel aber in ruhigen Bahnen.

Das britische Pfund profitierte nur vorübergehend vom Votum des britischen Parlaments zum Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson. Das Parlament stimmte dem Abkommen wie erwartet zu. Das Pfund legte daraufhin zum Euro und US-Dollar zunächst zu, gab die Gewinne anschließend aber wieder ab. Großbritannien ist mit der Entscheidung einem Austritt am 31. Januar aus der Europäischen Union einen großen Schritt näher gekommen./bek/jha/