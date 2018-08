Devisen: Eurokurs reagiert kaum auf US-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch auf die Zinsentscheidung in den Vereinigten Staaten kaum reagiert.



Im US-Handel wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1663 Dollar gehandelt. Sie kostete damit in etwa so viel wie im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1696 (Dienstag: 1,1736) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8550 (0,8521) Euro.

Die US-Notenbank Fed tastete ihre Zinsen wie erwartet nicht an. Die Tür für eine Leitzinserhöhung im September wurde jedoch noch weiter geöffnet. Die Wirtschaft wachse mit einer "hohen Rate", teilte die US-Notenbank Fed nach ihrer Zinssitzung am Mittwoch mit. Zuvor hatte sie von einem "soliden" Tempo gesprochen. Die noch positivere Beschreibung der US-Wirtschaft ist die größte Änderung im Vergleich mit dem Juni-Statement, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die Fed werde ihren Weg schrittweiser Zinserhöhungen weitergehen./ajx/he