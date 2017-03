Devisen: Eurokurs profitiert von Konjunkturzuversicht der EZB

NEW YORK (dpa-AFX) - Optimistischere Konjunkturerwartungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben dem zuletzt schwächelnden Eurokurs am Donnerstag auf die Sprünge geholfen.



Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0589 US-Dollar und damit noch etwas mehr als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Zuvor hatte die EZB den Referenzkurs auf 1,0551 (Mittwoch: 1,0556) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete 0,9478 (0,9473) Euro.

Die EZB blieb auf ihrer Sitzung zwar wie erwartet bei ihrer extrem lockeren Geldpolitik. Allerdings sind die Währungshüter nun mit Blick auf die Wirtschaftsaussichten zuversichtlicher als bisher: Sie hob ihre Wachstumserwartungen für dieses und kommendes Jahr ebenso an wie die Inflationsprognosen./gl/he