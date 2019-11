Devisen: Eurokurs pendelt sich bei 1,10 US-Dollar ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im späten Geschäft kaum noch bewegt.



Er trat bei knapp über 1,10 US-Dollar auf der Stelle, zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1008 Dollar. In den USA blieben die Finanzmärkte wegen eines Feiertags geschlossen und konnten keine Impulse liefern. Marktbeobachter sprachen daher von einem ruhigen Handel am Devisenmarkt.

Wie schon in den vergangenen Tagen bewegte sich die Gemeinschaftswährung in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1005 (Mittwoch: 1,1009) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9086 (0,9083) Euro gekostet.

Auch neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland hatten dem Handel keine neue Richtung geben können. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone bleibt die Inflation weiterhin schwach. Im November hatte die Inflationsrate wie bereits im Oktober bei 1,1 Prozent gelegen und auf dem tiefsten Stand seit Anfang 2018 verharrt. Wegen der schwachen Teuerung gibt es nach Einschätzung des Experten Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen für die EZB keinen Grund, von ihrer extrem lockeren Geldpolitik abzurücken./bek/he