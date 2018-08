Devisen: Eurokurs pendelt im US-Handel um 1,17 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch im US-Handel nur wenig bewegt.



Er pendelte um die Marke von 1,17 Dollar, die er kurz nach dem Börsenbeginn an der Wall Street wieder erreicht hatte. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke am US-Aktienmarkt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1699 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1660 (Dienstag: 1,1710) Dollar festgesetzt. Der US-Dollar hatte damit 0,8576 (0,8540) Euro gekostet.

Auftrieb erhielt der Eurokurs vor allem im späten europäischen Nachmittagshandel mit den Immobiliendaten aus den USA. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Juli war überraschend gefallen. Beobachter sprachen von einem teilweise überhitzten Markt./ck/he