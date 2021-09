Devisen: Eurokurs notiert auf höchstem Niveau seit Anfang August

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Mittwoch angeknüpft.



Für Auftrieb sorgte weiterhin eine Dollar-Schwäche.

Im US-Handel stieg der Euro zuletzt bis auf 1,1875 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1846 (Mittwoch: 1,1817) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8442 (0,8462) Euro.

Am Devisenmarkt warten die Investoren bereits gespannt auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, da sich die Geldpolitik der Notenbank stark an der Entwicklung am Jobmarkt ausrichtet. Am Mittwoch hatten enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt den Dollar deutlich belastet, der Euro konnte im Gegenzug spürbar zulegen./la/mis