Devisen: Eurokurs leicht gestiegen - Dünner Handel

TOKIO (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag in einem dünnen Handel leicht gestiegen.



Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0464 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0446 (Donnerstag: 1,0444) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9573 (0,9575) Euro.

Wegen der Weihnachtsfeiertage finde kaum Geschäft statt, sagten Marktteilnehmer. An den wichtigsten europäischen Börsen wird genauso wie in New York erst wieder am Dienstag gehandelt./he