Devisen: Eurokurs leicht gefallen

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gefallen.



Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,1435 US-Dollar. In der Nacht war der Euro noch bei 1,1450 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1454 (Donnerstag: 1,1377) Dollar festgesetzt.

Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China bewegten den Devisenmarkt an Silvester kaum. Beide Länder sehen sich bei den Verhandlungen über eine Lösung des Handelskonflikts auf einem guten Weg. US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping hatten am Wochenende telefoniert. Marktbewegende Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht./jsl