Devisen: Eurokurs leicht gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag im frühen Handel etwas gefallen.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1592 US-Dollar. Am Freitag war er noch über 1,16 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1596 (Donnerstag: 1,1730) Dollar festgesetzt.

Händler sprachen zunächst von einem impulsarmen Handel. Auch im weiteren Tagesverlauf werden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. Allerdings könnte der Streit in der deutschen Bundesregierung über die Asylpolitik für Kursausschläge sorgen. Schließlich gilt die Zukunft der Regierung als gefährdet - und damit der Regierung der größten Volkswirtschaft der EU./jsl/jha/