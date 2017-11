Devisen: Eurokurs leicht gefallen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gefallen.



Eine Gegenreaktion zum jüngsten Anstieg auf den höchsten Stand seit einem Monat ließ die Gemeinschaftswährung wieder klar unter die Marke von 1,18 US-Dollar rutschen. Im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,1764 Dollar dafür bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1771 (Mittwoch: 1,1840) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8495 (0,8446) Euro gekostet.

Die Risikoneigung sei wieder ein Stück weit an die Märkte zurückgekehrt, sagten Händler. Dies äußerte sich positiv an den steigenden Aktienmärkten, aber negativ bei den derzeit als besonders sicher geltenden Währungen wie dem Schweizer Franken - oder auch dem Euro. Dessen jüngster Höhenflug ist damit zunächst unterbrochen.

Die Gemeinschaftswährung kostet mittlerweile etwa einen Dollar-Cent weniger als zur Spitzenzeit am Vortag, als er mit 1,1861 Dollar den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte. Nach Einschätzung des Experten Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen war sein Kursanstieg infolge starker deutscher Wachstumsdaten aber auch übertrieben ausgefallen. "Marktteilnehmer wurden dabei auf dem falschen Fuß erwischt", kommentierte Umlauf./tih/he