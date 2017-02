Devisen: Eurokurs leicht gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag leicht gefallen.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0547 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch bei 1,0558 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,0513 (Dienstag: 1,0537) Dollar festgesetzt.

Klare Impulse von konjunktureller Seite gab es am Vormittag nicht. So hatte das französische Geschäftsklima wie erwartet stagniert. Es bewegt sich damit weiter auf einem hohen Niveau. Zudem lagen auch die Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum und zum Konsumklima im Rahmen der Erwartungen. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zur Hauspreisentwicklung veröffentlicht./jsl/jkr/fbr