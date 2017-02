Devisen: Eurokurs legt leicht zu - Warten auf Trump-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag an die Kursgewinne vom Wochenauftakt angeknüpft und weiter leicht zugelegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0604 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als in der vergangenen Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0587 Dollar festgesetzt.

"Die Investoren dürften vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-Präsidenten im Kongress sehr zurückhaltend agieren", erklärte Experte Dirk Gojny von der National-Bank den vergleichsweise ruhigen Handel. Der Markt wartet vor allem auf erste Details zu einer von Donald Trump angekündigten Steuerreform. Die erste Rede des amerikanischen Präsidenten vor dem Kongress ist in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) geplant./jkr/fbr