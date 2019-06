Devisen: Eurokurs legt geringfügig zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäische Zentralbank (EZB) etwas zugelegt.



Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1239 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1257 Dollar festgesetzt.

Die Anleger schauen nach Vilnius, die Hauptstadt Litauens. Dort trifft sich der EZB-Rat zu einer auswärtigen Sitzung. Das Ratstreffen findet in einem Umfeld mit konjunktureller Schwäche, hohen politischen Risiken wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China und Spekulationen auf Zinssenkungen der US-Notenbank statt. Von der EZB wird allerdings kein baldiger Zinsschritt erwartet, zumal sie über wesentlich weniger geldpolitischen Spielraum verfügt als etwa die amerikanische Notenbank Fed.

"Bei der EZB-Sitzung kommt es heute darauf an, ob der Rat an seiner Sichtweise festhält, dass sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte erholt, oder ob die Projektionen gesenkt werden", sagt Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Sie erwartet, dass die Notenbank an ihrem Szenario festhält./jsl/bgf/fba