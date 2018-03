Devisen: Eurokurs legt etwas zu - Zölle gegen China belasten Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag gestiegen.



Neue Strafzölle der USA für Waren aus China belasteten den US-Dollar. Der Euro wurde zuletzt bei 1,2338 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch knapp über der Marke von 1,23 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,2316 Dollar festgesetzt.

Das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten sind die neuen milliardenschweren Strafzölle der USA gegen Waren aus China. Die Führung in Peking hatte umgehend mitteilen lassen, mit Handelsstrafen gegen Washington zu antworten. Der Devisenmarkt reagierte mit Kursverlusten beim Dollar. Europa wurden im Gegensatz zu China von neuen US-Zöllen ausgenommen.

Der als sicher geltende japanische Yen profitierte neben dem Schweizer Franken besonders stark. Für einen Dollar musste erstmals seit Ende 2016 weniger als 105 Yen gezahlt werden. "Die neuen Entwicklungen im Handelsstreit dürften ihren Teil zu der aufflammenden Risikoaversion beigetragen haben", kommentierte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank. "Dabei dürfte jedoch auch die Ankündigung Trumps eine große Rolle gespielt haben, seinen Sicherheitsberater H.R. McMaster durch einen weiteren Hardliner, den ehemaligen US-Botschafter bei der UN, John Bolton, zu ersetzen", schreibt Reichelt. Bolten fordere schon länger eine härtere Linie gegenüber dem Iran und Nordkorea./jsl/jkr/jha/