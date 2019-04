Devisen: Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist mit leichten Gewinnen in die Woche gestartet.



Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1238 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1235 Dollar festgesetzt.

Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie sorgten im frühen Handel für etwas mehr Risikofreude an den Märkten. Während der Euro zulegen konnte, geriet der japanische Yen am Devisenmarkt zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Der Yen gilt als sicherer Anlagehafen. Die Anleger machen daher bei einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten eher einen Bogen um die japanische Währung.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA stärker in den Fokus rücken. Auch hier werden jeweils Daten zur Stimmungslage in den Industriebetrieben erwartet. Die Kennzahlen werden am Devisenmarkt stark beachtet und könnten im Handel mit dem Euro für neue Impulse sorgen./jkr/zb