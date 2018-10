Devisen: Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste vom Wochenauftakt wettgemacht.



Nachdem die Gemeinschaftswährung am Montag noch bis auf 1,1460 Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit August wurde sie am Dienstagmorgen wieder knapp unter 1,15 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1478 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem eine herbe Kritik des italienischen Innenministers Matteo Salvini an der EU-Kommission den Euro unter Druck gesetzt hatte. Am Morgen standen dann neue Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) im Mittelpunkt des Interesse. Der IWF hatte zum ersten Mal in zwei Jahren die Prognose für das globale Wachstum gesenkt und begründete dies mit Handelskonflikten, einem zuletzt stärkeren Anstieg der Zinsen und mit Spannungen an den Märkten wichtiger Schwellenländer./jkr/mis