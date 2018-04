Devisen: Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2335 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Morgen noch ein Tagestief bei 1,2317 Dollar erreicht hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2323 (Mittwoch: 1,2384) Dollar festgesetzt.

Der Euro stoppte damit vorerst die Verluste vom Vortag. Aussagen der US-Notenbank Fed hatten dem Dollar zuvor Rückenwind verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Fachleute verwiesen auf das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, das Signale für weitere Zinsanhebungen gab. Außerdem hat zuletzt die Angst vor einem Militärschlag der Vereinigten Staaten in Syrien wieder etwas abgenommen.

Neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland konnten den Euro am Morgen kaum bewegen. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone war die Inflation im März wie erwartet auf 1,6 Prozent gestiegen. Auch die Preisdaten aus Spanien hatten am Morgen nicht für eine Überraschung gesorgt. Hier lag die für europäische Zwecke harmonisierte Inflationsrate wie erwartet bei 1,3 Prozent.

Die Geopolitik lieferte zuletzt keine größeren Impulse. Marktbeobachter rechnen daher vorerst mit eher wenig Kursbewegung beim Euro. Am Nachmittag könnten noch Daten zur Konsumlaune in den USA für etwas Bewegung sorgen./jkr/bgf/das