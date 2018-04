Devisen: Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,2310 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch unter der Marke von 1,23 Dollar notiert. Am Ostermontag war der Euro trotz schwacher US-Konjunkturdaten etwas unter Druck geraten.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Zahlen zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen den Markt bewegen. In der Eurozone stehen die endgültigen Zahlen zu den Einkaufsmanagerindizes für die Industrie an. Aus den USA werden keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet./jsl/das