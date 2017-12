Devisen: Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag bei 1,1883 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er zeitweise noch 1,1855 Dollar gekostet.

Marktbeobachter sprachen von einem ruhigen Handel nach den Weihnachtsfeiertagen mit einem sehr dünnen Handelsvolumen. Am Nachmittag könnten Daten aus den USA den Markt bewegen. Erwartet wird das nationale Verbrauchervertrauen und Zahlen vom Häusermarkt.

Zwischen den Jahren sind die Umsätze im Devisenhandel in der Regel gering. Bereits vergleichsweise niedrige Handelsvolumen können daher den Eurokurs bewegen./jsl/jkr/das