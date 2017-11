Devisen: Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag etwas gestiegen.



Nachdem die Gemeinschaftswährung zeitweise deutlich über 1,18 US-Dollar geklettert war, rutschte der Kurs am Morgen wieder unter die Marke und stand zuletzt bei 1,1790 Dollar. Damit lag der Kurs nur noch leicht über dem Stand vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1771 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter rechnen mit einem eher ruhigen Wochenausklang. Im Handelsverlauf stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Im Fokus stehen die Sondierungen für eine Regierungsbildung in Deutschland. In der vergangenen Nacht hatten Unterhändler der Union, FDP und Grünen ihre Beratungen über einen Einstieg in Koalitionsverhandlungen für ein Jamaika-Bündnis auf Freitagmittag vertagt. "In Deutschland bestehen Hoffnungen fort, dass die Jamaika-Parteien sich noch einigen", kommentierten Experten der Commerzbank.

Zu den starken Gewinnern am Devisenmarkt zählte die indische Rupie. In der vergangenen Nacht konnte der Kurs zum US-Dollar etwa ein Prozent zulegen. Zuvor hatte die Ratingagentur Moody's die Kreditbewertung des Schwellenlandes nach oben gestuft./jkr/bgf/jha/