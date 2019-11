Devisen: Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach robusten Konjunkturdaten etwas zugelegt.



Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1090 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch rund 1,1070 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1109 Dollar festgesetzt.

Überraschend starke Zahlen aus dem italienischen Dienstleistungssektor stützen den Euro. Der von Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg im Oktober überraschend. Auch der Wert für die Eurozone insgesamt fiel stärker als in einer ersten Schätzung ermittelt aus und signalisiert weiter ein Wachstum des Sektors.

"Eine Trendwende im Dienstleistungsgewerbe hin zu mehr Dynamik kann per Saldo nicht konstatiert werden", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Helaba. Allerdings lägen die Werte für den Dienstleistungssektor deutlich oberhalb der entsprechenden Industrie-Werte. "Mithin bleiben die Servicesektoren Stützen des Wirtschaftswachstums", so Umlauf. Positiv überrascht haben auch die Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone, die im September gestiegen sind./jsl/bgf/jha/