Devisen: Eurokurs legt erneut zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag erneut zugelegt und an seine jüngsten Kursgewinne angeknüpft.



Die europäische Gemeinschaftswährung stieg auf 1,1057 US-Dollar. Am Vormittag war er noch vorübergehend unter die Marke von 1,10 Dollar gerutscht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1016 (Mittwoch: 1,0991) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9078 (0,9098) Euro.

Der Euro profitiert so weiterhin von der wachsenden Zuversicht an den Finanzmärkten. So legten die europäischen Aktienmärkte erneut zu. Der US-Dollar gab nach anfänglichen Gewinnen zu den meisten wichtigen Währungen nach. Der Dollar gilt als sichere Alternative und wird im aktuellen Umfeld weniger gesucht.

Noch Anfang der Woche hatte der Euro im Tief bei 1,0871 Dollar notiert, bevor er im Laufe der Woche kontinuierlich an Wert gewann. Zuletzt hatte der Euro Unterstützung durch den milliardenschweren Corona-Aufbauplan der EU-Kommission erhalten. Dieser geht mit 750 Milliarden Euro deutlich über einen gemeinsamen Vorschlag von Deutschland und Frankreich hinaus. "Zwar ist die Finanzierungsfrage des Wiederaufbauplans noch nicht gelöst und beschlossen, der Vorschlag der EU-Kommission hat Marktteilnehmer aber überzeugt", kommentierten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89728 (0,89595) britische Pfund, 118,68 (118,58) japanische Yen und 1,0683 (1,0675) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1722 Dollar gehandelt. Das waren gut zwölf Dollar mehr als am Vortag./jsl/he