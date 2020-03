Devisen: Eurokurs legt zu - Pfund wenig verändert nach Zinssenkung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Vortagsverlusten hat der Eurokurs am Mittwoch wieder etwas zugelegt.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,1323 US-Dollar gehandelt. Sie konnte damit die Gewinne aus dem frühen Handel nicht ganz halten. In der vergangenen Nacht war der Euro noch zeitweise unter 1,13 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1390 (Montag: 1,1456) Dollar festgesetzt.

Der Euro kam zum Dollar etwas zurück, nachdem der deutsche Aktenmarkt trotz Kursverlusten an den asiatischen Börsen fester eröffnet hat. Das zeugte von einer leichten Entspannung. Der Euro war zuletzt verstärkt als sicherer Anlagehafen gefragt und reagierte entsprechend auf das Ausmaß der Verunsicherung an den Finanzmärkten.

Das britische Pfund bewegte sich unterdessen kaum nach einer überraschenden Zinssenkung durch die Bank of England. Nach einer kurzen Abschwächung zum Euro pendelte sich die britische Währung wieder auf dem Niveau von vor der Entscheidung ein. Auch zum Dollar hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Die britische Notenbank hatte ihren Leitzins nach einem Notfalltreffen überraschend um 0,50 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent reduziert. Andere Notenbanken dürften angesichts der Corona-Krise nachziehen.

Die Märkte warten auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am frühen Donnerstagnachmittag ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen wird. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg hat Notenbankchefin Christine Lagarde die Staats- und Regierungschefs der EU vor einer Krise wie im Jahr 2008 gewarnt. Die Notenbank sei daher bereit, alle Instrumente zu nutzen. Bloomberg verwies auf eine namentlich nicht genannte Person. Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB ihren Einlagezinssatz wegen der Coronavirus-Krise von bislang minus 0,5 Prozent auf minus 0,6 Prozent senken könnte. Außerdem könnte sie das Volumen ihrer Anleihekäufe erhöhen und so mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf schleusen./mf/jkr/stk