Devisen: Eurokurs legt zu - Britisches Pfund profitiert von Wahlumfragen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,1075 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1094 Dollar festgesetzt.

Etwas gestützt wurde der Euro durch robuste Außenhandelsdaten aus Deutschland. Die deutschen Exporte erhöhten sich im Oktober zum Vormonat um 1,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen leichten Rückgang erwartet. Die Importe stagnierten. Zudem stieg der von Sentix erhobene Konjunkturindex für die Eurozone im Dezember auf den höchsten Stand seit März 2018. Ökonomen hatten hingegen eine leichte Eintrübung erwartet.

Am Freitag war der Eurokurs nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Am Montag werden in den USA keine Konjunkturdaten veröffentlicht, die den Markt bewegen könnten.

Kursgewinne erzielte erneut das britische Pfund. Die Währung profitiert von dem erwarteten Wahlsieg von der Konservativen Partei von Boris Johnson. Bisherige Umfragen sehen die Konservativen bei deutlich über 40 Prozent, Labour etwa bei 32 bis 33 Prozent. Neue Umfragen, die am Wochenende veröffentlicht wurden, bestätigten diesen Trend, mit kleineren Einbußen für die Konservativen. Mit der Neuwahl will der Regierungschef mehr Unterstützung für seinen mit Brüssel nachverhandelten Brexit-Deal bekommen und zum 31. Januar die EU verlassen./jsl/bgf/jha/