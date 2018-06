Devisen: Eurokurs legt nach Asyl-Kompromiss bei EU-Gipfel deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX1> hat am Freitag nach der Einigung beim EU-Gipfel auf eine verschärfte Asylpolitik deutlich zugelegt.



Der Kurs der Gemeinschaftswährung stieg bis auf 1,1666 US-Dollar. Vor der Einigung hatte er noch rund einen Cent niedriger notiert. Am Vormittag gab er einen Teil seiner Gewinne ab und wurde mit mit 1,1645 Dollar gehandelt. Im Vorfeld des Gipfels war der Euro noch unter Druck geraten.

Am frühen Freitagmorgen hatten sich die Länder der Europäischen Union, getrieben von der deutschen Regierungskrise und Forderungen aus Italien, auf eine schärfere Asylpolitik geeinigt. Allerdings blieb zunächst unklar, wie die Beschlüsse Merkel im erbitterten Koalitionsstreit mit der CSU helfen könnten. Innenminister Horst Seehofer droht damit, an den deutschen Grenzen Asylbewerber zurückzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Merkel wollte dies unbedingt mit einer europäischen Lösung verhindern.

Einen nachhaltigen Anstieg des Euro erwartet Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank, angesichts der zähen Verhandlungen auf dem Gipfel jedoch nicht: "Der Zwist innerhalb der EU wird größer und damit Emmanuel Macrons Vision eines stärker zusammenrückenden Europas immer mehr zur Fata Morgana." Der Sprung des Euro nach oben zeige zwar die Erleichterung über die Einigung. Gute Gründe für einen deutlich stärkeren Euro seien aber schwer zu finden, so Praefcke./jsl/bgf/jha/