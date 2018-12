Devisen: Eurokurs legt zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Donnerstag im späten US-Devisenhandel gestiegen.



Der fortgesetzte Ausverkauf am US-Aktienmarkt lastete auf dem US-Dollar. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,1470 Dollar. Sie lag damit nur knapp unter dem Tageshoch von 1,1485 Dollar aus dem frühen europäischen Währungsgeschäft. Der Dollar gab auch zu anderen Devisen wie dem Yen, Pfund und Schweizer Franken nach.

An der Wall Street setzten Investoren wie schon in den vergangenen Tagen die Flucht aus Aktien fort. Der Dow Jones Industrial brach zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres ein.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1451 (Mittwoch: 1,1405) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8733 (0,8768) Euro gekostet./bek/mis